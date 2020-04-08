Петербургские депутаты одобрили штрафы для жителей за нарушение самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T16:44:22+03:00

Тем, кому запрещен выход из дома, грозит наказание в четыре тысячи рублей

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Депутаты петербургского парламента утвердили поправки в городской Кодекс об административных нарушениях и тем самым одобрили штрафы для нарушителей режима самоизоляции в Санкт-Петербурге. Теперь за этот проступок грозит наказание в четыре тысячи рублей. Одновременно с этим депутаты наделили правительство города правом вводить локальный режим повышенной готовности или ЧС.

- Этот пакет законопроектов устанавливает правовые основания для введения ограничений, направленных на спасение жизни и здоровья петербуржцев, а также административную ответственность за их нарушение, - заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Так, согласно поправкам в кодексе, на четыре тысячи рублей будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции жителей Санкт-Петербурга, «оступившихся» впервые. Второй раз штраф станет выше – пять тысяч. Столько же придется заплатить и за использование транспортного средства при нарушении карантина.

Правда пока эти штрафы никому не грозят. Сначала правительство города должно принять новые поправки в закон о ЧС, чтобы было понятно, кто подпадает под ограничительные меры. Далее его подпишет губернатор и лишь тогда горожанам будет грозить наказание.

На данный момент простых петербуржцев, если они не обязаны быть на карантине по приезду из за границы или другим причинам, могут оштрафовать за походы в сады, парки, скверы, в лес и на шашлыки, а также въезд в зеленые зоны на машине и выход на спортивную или детскую площадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU