Навигация по рекам и каналам Петербурга стартует с 9 апреля
С 9 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге начнется навигация по рекам и каналам. Однако водные пути станут доступны только для следующих судов: аварийно-спасательных, а также задействованных в природоохранных мероприятиях и работах по ремонту городского имущества или по предупреждению и ликвидации ЧС.
- Об открытии навигации по водным путям Санкт-Петербурга для всех судов, в том числе оказывающих экскурсионные услуги, будет объявлено дополнительно, - предупреждают в пресс-службе Смольного.
Полный список водных путей Северной столице есть на сайте СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта». Добавим, что разводные мосты Петербурга находятся в полной готовности к началу навигации. В порядке все: подсветка, системы сигнализации и видеообзора, электрическое, механическое и гидравлическое оборудование. К примеру, на Литейном мосту обновили насосные установки привода крыла с системой их управления. График разводки мостов можно отслеживать на сайте mostotrest-spb.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU