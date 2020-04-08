Навигация по рекам и каналам Петербурга стартует с 9 апреля

8 Апр 2020 2020-04-08T19:09:40+03:00

В Петербурге с 9 апреля начнется сезон навигации по рекам и каналам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но пока что водные пути станут доступны лишь для технических и аварийно-спасательных судов

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С 9 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге начнется навигация по рекам и каналам. Однако водные пути станут доступны только для следующих судов: аварийно-спасательных, а также задействованных в природоохранных мероприятиях и работах по ремонту городского имущества или по предупреждению и ликвидации ЧС.

- Об открытии навигации по водным путям Санкт-Петербурга для всех судов, в том числе оказывающих экскурсионные услуги, будет объявлено дополнительно, - предупреждают в пресс-службе Смольного.

Полный список водных путей Северной столице есть на сайте СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта». Добавим, что разводные мосты Петербурга находятся в полной готовности к началу навигации. В порядке все: подсветка, системы сигнализации и видеообзора, электрическое, механическое и гидравлическое оборудование. К примеру, на Литейном мосту обновили насосные установки привода крыла с системой их управления. График разводки мостов можно отслеживать на сайте mostotrest-spb.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU