2020-04-08T21:11:17+03:00
Общество

Число автобусов на ряде маршрутов увеличат с 9 апреля в Петербурге

В городе появятся 32 дополнительных автобуса из-за повышенного спроса пассажиров во время режима самоизоляции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге с 9 апреля станет больше автобусов из-за спроса пассажиров во время режима самоизоляции.В Петербурге с 9 апреля станет больше автобусов из-за спроса пассажиров во время режима самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 9 апреля в Санкт-Петербурге увеличат число автобусов на ряде маршрутов. Это сделают из-за повышенного спроса горожан, которые вынуждены передвигаться по городу даже в режим самоизоляции. С четверга в Северной столице станет больше на 32 автобуса. Повезет нескольким районам.

- Дополнительный транспорт направлен на маршруты №№ 2, 93, 101 (в Кронштадт), 187 (в Пушкин), 190 (в Шушары), 200 (в Петергоф и Ломоносов), 211 (в Сестрорецк и Зеленогорск), 397 (в Парголово). Отдельно следует отметить усиление движения на маршруте № 109 и восстановление работы маршрута № 109А – оба маршрута проходят мимо центра онкологии в Песочном, - отмечают в комитете по транспорту Петербурга.

Также в городе уменьшат интервалы движения в час пик автобусов с номерами 24, 28, 37, 151, 152. Власти уверяют, что следят за пассажиропотоком ежедневно и будут оперативно реагировать на изменения, помогая горожанам дополнительным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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