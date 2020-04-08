Петербург выделил 500 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты

8 Апр 2020 2020-04-08T22:34:39+03:00

Теперь у города есть 4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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Петербург выделил из собственного бюджета 500 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты, в список которых входят, например, спецкостюмы, респираторы и маски. Дополнительно городу направили 3,5 млрд рублей для оснащения медучреждений на время борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе видеоконференции с полпредом президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном.

- Потребность в дополнительном финансировании выплат врачам и другим медработникам в Петербурге составляет 443 млн рублей. Из резервного фонда правительства РФ Петербургу выделили 221 млн рублей на выплаты за особые условия труда медицинским работникам, а также лицам из групп риска заражения коронавирусом. Итого выплаты получат 28 288 человек, - цитирует главу города в пресс-службе Смольного.

Губернатор отметил, что нерабочие дни позволят выиграть время, подготовиться и, может быть, даже затормозить развитие пандемии. По словам Беглова, пока что ситуация с инфекцией сложная.

ИСТОЧНИК KP.RU