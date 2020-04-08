2020-04-08T22:47:32+03:00
Общество

Ежедневный выпуск защитных масок в Петербурге вырос до 200 тысяч штук

На данный момент в наличии города есть почти 2,3 млн медицинских масок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ежедневно производят больше 200 тысяч медицинских масок.В Петербурге ежедневно производят больше 200 тысяч медицинских масок.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге набирает темп производство защитных масок. Ежедневно их выпускают в размере уже больше 200 тысяч штук. На сегодняшний день для этого задействованы 30 городских предприятий. На этом власти не остановятся – с некоторыми фабриками ведется работа по переориентированию для изготовления многоразовых гигиенических масок.

- На сегодняшний день в наличии имеется 2,265 млн медицинских масок. Ежедневная потребность в них составляет 260 тысяч. По квоте Минпромторга в Санкт-Петербург поступило 30 тысяч одноразовых перчаток, 5 200 защитных костюмов. 400 тысяч одноразовых медицинских масок прибудут в течение недели, - сообщает пресс-служба Смольного.

В городе вовсю работают и предприятия, выпускающие средства дезинфекции. Всего их 10. В день они производят больше 70 тысяч литров жидких дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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