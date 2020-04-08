За рулем машины, влетевшей на площадку детского сада в Петербурге, была пьяная в зюзю женщина

8 Апр 2020 2020-04-08T23:53:12+03:00

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Стало известно, что в пугающем ДТП, в котором SsangYong пробил забор и влетел на территорию детского сада №390 в Петербурге, виновата, предварительно, пьяная женщина. Горе-водитель изрядно «закинулась» спиртными напитками перед тем, как сесть за руль своего автомобиля. В итоге она не справилась с управлением, снесла забор и одну из конструкций площадки, а затем наехала на бетонный блок и окончательно застряла.

В результате аварии машина встала намертво на бетонном блоке. Фото: vk.com/dorinspb

- Водитель 1978 года рождения надула (внимание!) - 1.443 мг/л! Это тяжелая степень опьянения. В результате ДТП она и ее пассажирка не пострадали, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой ОГИБДД по Московскому району.

К счастью, в тот момент на площадке детского сада №390, находящегося на Новоизмайловском проспекте, никого не было. Когда на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, буйная пассажирка пьяного водителя начала оскорблять всех направо и налево. Их-за этого в отношении нее могут возбудить уголовное дело по статье 319 УК РФ.

Подробности ДТП появились в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU