2020-04-09T13:40:01+03:00
Происшествия

Петербуржец подал иск на Роспотребнадзор за принудительное помещение в обсерватор из-за коронавируса

Мужчина заявил, что не знал об обязательном 14-дневном карантине по возвращению из-за границы
Лилия КОЗЛОВА
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Сбежавший из обсерватора "Заря" петербуржец подал иск к РоспотребнадзоруСбежавший из обсерватора "Заря" петербуржец подал иск к РоспотребнадзоруФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Житель Санкт-Петербурга подал иск к Роспотребнадзору за то, что его принудительно поместили в обсерватор в пансионате «Заря». 32-летний Георгий Образцов, который 27 марта сбежал из-под карантина, требует отменить постановление об его изоляции. Об этом стало известно в четверг, 9 апреля 2020 года.

- Мужчина заявил, что 21 марта прилетел в Москву из Швейцарии, а позже в Петербург. По прилету в аэропорт Пулково никаких медицинских обследований не проводилось, ни устных, ни письменных рекомендаций о том, что он должен находиться дома ему не выдавалось, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

26 марта он поехал в МФЦ заменить заграничный паспорт, где и был задержан сотрудниками полиции и принудительно помещен в «Зарю». На следующий день он сбежал, после чего последовало возбуждение уголовного дела и возвращение Георгия в обсерватор.

Адвокат Образцова заявил, что мужчину никто не предупредил о том, что он должен находиться 14 дней дома на карантине, так как находился за рубежом. Также он отметил, что здоровье петербуржца подвергнуто опасности, так как он содержится рядом с потенциально опасными лицами. Сам он здоров.

Истец просит суд признать постановление об изоляции в обсерватор незаконным и отменить его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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