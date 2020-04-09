2020-04-09T15:51:01+03:00
Наука

Петербургский космонавт впервые в жизни отправился на МКС

Бортинженер Иван Вагнер оказался в составе резервного экипажа, который заменил основной [видео]
Петр КИБЕР
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Иван Вагнер (крайний справа) впервые полетел в космос. Фото: Роскосмос / "Инстаграм"Иван Вагнер (крайний справа) впервые полетел в космос. Фото: Роскосмос / "Инстаграм"
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Сегодня, 9 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16», на борту которого к Международной космической станции отправился новый экипаж. В его составе был и представитель Санкт-Петербурга бортинженер Иван Вагнер.

- На борту корабля находятся командир экипажа Анатолий Иванишин, бортинженер-1 Иван Вагнер и астронавт NASA, бортинженер-2 Кристофер Кэссиди. В настоящее время «Союз МС-16» продолжает автономный полет к МКС под контролем специалистов Центра управления полетами в Королеве, - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Стыковка с МКС запланирована на 17:15 по московскому времени.

Напомним, что о полете петербургского космонавта на станцию стало известно в феврале нынешнего года. Тогда Роскосмос решил заменить основную часть российского экипажа на дублирующий состав, в котором и числился Иван Вагнер. Космонавты успешно сдали все экзамены и 9 апреля, как и было запланировано, отправились к МКС. В космосе новый экипаж проведет 196 суток.

Справка «КП»:

Иван Вагнер родился в Североонежске Архангельской области. Ему 34 года. После окончания школы переехал в Петербург, где поступил поступил на факультет авиа- и ракетостроения «Военмеха». По его окончании работал на заводе авиадвигателей имени Климова. В 2008 году стал инженером космических полетов в подмосковном Королеве.

Петербургский космонавт улетел на полгода на МКС.Видео: Роскосмос

ИСТОЧНИК KP.RU

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