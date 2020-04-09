Суд приостановил строительство ТЦ «Голливуд» у метро «Пионерская»

9 Апр 2020 2020-04-09T16:27:21+03:00

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Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск жителей Приморского района, требовавших запретить стройку крупного торгово-развлекательного центра «Голливуд» у метро «Пионерская». Правда, пока это лишь временная мера.

- 17 января 2020 года было выдано разрешение на строительство ТРЦ «Голливуд» по адресу: Коломяжский пр., 22А. Истцы считают, что разрешение на строительство является незаконным, нарушающим их права на благоприятную окружающую среду, благоприятные условия жизнедеятельности, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Жители соседних домов уверены, что возведение 42-метрового шестиэтажного (плюс два подземных уровня) здания площадью 115 тысяч квадратных метров невозможно без нарушения санитарных норм. Другими словами, огромный ТЦ будет слишком близко к домам и не оставит им света и места для жизнедеятельности.

Суд доводам активистов внял и приостановил действие разрешения на строительство. Но лишь до рассмотрения дела по существу. Окончательное решение о строительстве «Голливуда» на «Пионерской» примут позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU