2020-04-08T16:29:39+03:00
Общество

Жители Приморского района через суд требуют запретить строительство крупного ТЦ у метро «Пионерская»

Шестиэтажный молл должен появиться на месте бывшего кинотеатра «Русь»
Петр КИБЕР
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Жители района "Пионерской" не хотят видеть "Голливуд" из своих окон. Фото: «НСК-Проект»Жители района "Пионерской" не хотят видеть "Голливуд" из своих окон. Фото: «НСК-Проект»
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Жители Приморского района Санкт-Петербурга выступили против строительства нового торгового центра у метро «Пионерская». Они подали заявление в суд с требованием признать разрешение на застройку незаконным и запретить реализацию проекта.

- Истцы просят суд истребовать указанное разрешение на строительство, а также документы, послужившие основанием для выдачи; признать незаконным установление санитарно-защитной зоны ниже установленного; разрешение на строительство признать незаконным, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В требовании горожане отмечают, что по планам вблизи из домов должна появиться восьмиэтажная постройка (два – подземных, под парковку) высотой 42 метра и площадью 115 тысяч кв.м. люди полагают, что такое соседство нарушает их права, так как строительство ТРЦ без нарушения отдельных социальных, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических требований невозможно.

Пока иск горожан принят к рассмотрению.

Напомним, что ТРЦ «Голливуд» должны сдать в эксплуатацию в 2023 году. При этом в районе метро «Пионерская» есть как минимум два крупных торговых центра и большой гипермаркет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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