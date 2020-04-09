2020-04-09T19:42:38+03:00
Общество

Эксперт: Коронавирус в Петербурге идет по «оптимистичному сценарию»

При этом пик заболеваемости может наступить лишь в июле
Петр КИБЕР
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Пик коронавируса может наступить в Петербурге лишь в июле.Пик коронавируса может наступить в Петербурге лишь в июле.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Санкт-Петербург, в отличие от Москвы, идет по «оптимистичному сценарию» заболеваемости коронавирусом. Пока в городе пациенты с подтвержденным диагнозом исчисляются сотнями, а не тысячами, как, например, в США, Италии или Испании.

- Мы сегодня идем по оптимистичному сценарию. По данным экспертных групп, фиксируется удвоение числа больных за семь дней. Это лучше, чем в Москве, это лучше ситуация даже чем в Соединенных Штатах, - заявил на онлайн-пресс-конференции директор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

Он уверен, что сейчас у города есть время подготовиться и худшему варианту развития событий. Так, с 16 до 20 будет увеличено число лабораторий, делающих тесты на коронавирус, появляются виды экспресс-тестов, что поможет уменьшить время диагностирования и отсортировать пациентов с симптомами ОРВИ еще «на входе».

При этом пик заболеваемости может наступить лишь в июле, а точная картина будет понятна лишь через 1-2 недели с нынешнего момента.

Напомним, что по состоянию на 9 апреля в Петербурге зафиксировано 373 случая коронавируса. 53 человека выздоровели, а четверо - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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