2020-04-09T19:37:41+03:00
Происшествия

188 томов уголовного дела вручили дочери экс-главы окружного Ростехнадзора, обвиняемой в краже 5 млрд рублей

Суд продлил Елене Слабиковой домашний арест по 11 июля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Елене Слабиковой, дочери горе-чиновника Ростехнадзора, продлили домашний арест по обвинению в краже 5 млрд рублей. Фото: СОЦСЕТИЕлене Слабиковой, дочери горе-чиновника Ростехнадзора, продлили домашний арест по обвинению в краже 5 млрд рублей. Фото: СОЦСЕТИ
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С мертвой точки сдвинулись судебные тяжбы экс-главы окружного Ростехнадзора Григория Слабикова и его дочки, которых подозревают в хищении около 5 млрд рублей. Отцу семейства продлили домашний арест еще в январе. А сегодня, 9 апреля, судьи добрались и до его дочери Елены. Она уже ознакомилась со 188 томами уголовного дела и сейчас изучает вещественные доказательства.

- Ей также продлили домашний арест. Срок – по 11 июля 2020 года. Елене Слабиковой разрешили прогулки до 7 часов и разговоры с тремя близкими людьми, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, отцу и дочери грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Следователи считают, что Слабиков покровительствовал многим бизнесменам: брал взятки за то, чтобы предприниматели могли избежать проверок и быстрее получить все необходимые документы. Предполагается, что его дочь Елена была кем-то вроде посредника и получала часть преступного дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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