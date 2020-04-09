Гонщик «Формулы-1» Виталий Петров разнес продукты изолированным пенсионерам Ленобласти

9 Апр 2020 2020-04-09T20:19:10+03:00

Гонщик "Формулы-1" Виталий Петров стал волонтером, помогающим пенсионерам на время самоизоляции. Фото: instagram.com/vitalypetrov

Изменить размер текста: A A

Виталий Петров, бывший гонщик великой «Формулы-1», стал одним из волонтеров Ленобласти и разнес продукты пенсионерам, сидящим дома на время режима самоизоляции. Уроженец Выборга выбрал свой родной город и навестил многих ветеранов спорта. Пожилым выборжцам вручили продукты первой необходимости.

- А вчера мой брат Сергей навестил ветеранов культуры Выборга, преподавателей музыки, заслуженных учителей художественной и музыкальной школ. Понимаем, что практически все пожилые люди сидят по домам, и наша помощь нужна им сейчас как никогда! – пишет Виталий Петров в своем Instagram.

Ветераны спорта из Выборга получили продукты первой необходимости. Фото: instagram.com/vitalypetrov

Сам Виталий сейчас находится в Выборге вдалеке от городской суеты, занимаясь спортом. 27 марта исполнилось ровно 9 лет с момента его первого и последнего подиума в «Формуле-1». Тогда он расположился на 3 месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю и Льюису Хэмилтону.

Напомним, «Комсомолка» писала, как стать волонтером в Петербурге на время режима самоизоляции, чтобы помогать пенсионерам.

О дне волонтера Виталий рассказал в своих соцсетях. Фото: instagram.com/vitalypetrov

ИСТОЧНИК KP.RU