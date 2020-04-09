2020-04-09T20:59:58+03:00
Общество

2 тысячи активистов ежедневно доставляют продукты и лекарства пенсионерам Петербурга

Волонтерский центр «Единой России» помогает в первую очередь ветеранам и инвалидам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге 2 тысячи активистов из "Единой России" помогают пенсионерам, сидящим на самоизоляции, с продуктами и лекарствами.В Петербурге 2 тысячи активистов из "Единой России" помогают пенсионерам, сидящим на самоизоляции, с продуктами и лекарствами.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Петербурге 2 тысячи активистов-единороссов доставляют продукты первой необходимости и лекарства для пенсионеров, сидящих дома во время самоизоляции. В первую очередь помощь получают ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, в региональном отделении партии «Единая Россия» функционирует волонтерский центр, куда может обратиться любой желающий по телефонам 8 (812) 571-97-38 и 8 931 350-08-20;

- В настоящее время в центре работают 250 волонтеров, совместно с депутатами петербургского парламента, муниципальных советов, партийными активистами. Кроме того, на базе волонтерского центра создан правозащитный центр, привлечены юристы по трудовому праву. Помощь оказывается как жителям города, оказавшимся в сложной ситуации, так и представителям малого и среднего бизнеса, - отметил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

По данным на 7 апреля 2020 года, все городские волонтеры почти 3,5 тысяч раз помогли пенсионерам, сидящим на самоизоляции в Северной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд закрыл на месяц фитнес-клуб из Купчино, тайно работавший во время самоизоляции
Дзюба подешевел на 3 млн евро: Игроки «Зенита» резко упали в стоимости из-за коронавируса
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года: Петербуржцы массово выходят на улицу днем
Школьников Василеостровского района обеспечат планшетами
Одинокого пенсионера, тоскующего по закрытому парку, заметили в Гатчине
2 тысячи активистов ежедневно доставляют продукты и лекарства пенсионерам Петербурга
Суд прикрыл на 60 суток бильярдный клуб в Петербурге, работавший во время самоизоляции
Гонщик «Формулы-1» Виталий Петров разнес продукты изолированным пенсионерам Ленобласти
18 иномарок подарили детским врачам Петербурга
188 томов уголовного дела вручили дочери экс-главы окружного Ростехнадзора, обвиняемой в краже 5 млрд рублей
Эксперт: Коронавирус в Петербурге идет по «оптимистичному сценарию»