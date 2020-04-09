2 тысячи активистов ежедневно доставляют продукты и лекарства пенсионерам Петербурга

9 Апр 2020 2020-04-09T20:59:58+03:00

В Петербурге 2 тысячи активистов из "Единой России" помогают пенсионерам, сидящим на самоизоляции, с продуктами и лекарствами. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Петербурге 2 тысячи активистов-единороссов доставляют продукты первой необходимости и лекарства для пенсионеров, сидящих дома во время самоизоляции. В первую очередь помощь получают ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, в региональном отделении партии «Единая Россия» функционирует волонтерский центр, куда может обратиться любой желающий по телефонам 8 (812) 571-97-38 и 8 931 350-08-20;

- В настоящее время в центре работают 250 волонтеров, совместно с депутатами петербургского парламента, муниципальных советов, партийными активистами. Кроме того, на базе волонтерского центра создан правозащитный центр, привлечены юристы по трудовому праву. Помощь оказывается как жителям города, оказавшимся в сложной ситуации, так и представителям малого и среднего бизнеса, - отметил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

По данным на 7 апреля 2020 года, все городские волонтеры почти 3,5 тысяч раз помогли пенсионерам, сидящим на самоизоляции в Северной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU