Одинокого пенсионера, тоскующего по закрытому парку, заметили в Гатчине

9 Апр 2020 2020-04-09T21:33:01+03:00

В Гатчине заметили тоскующего пенсионера, который хотел попасть в закрытый парк. Фото: vk.com/gtnstory

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В сообществе «Подслушано Гатчина» во «Вконтакте» опубликовали, пожалуй, самую трогательную новость за 9 апреля. Очевидец, проходивший мимо местного музея-заповедника, сфотографировал одинокого пенсионера, облокотившегося на забор и тоскующего по прежним прогулкам. Увы, но парк закрыли после введенных ограничительных мер, чтобы не позволить коронавирусу распространиться. Возможно, это место было любимым у пожилого мужчины.

Мужчина, вероятно, был завсегдатаем парка. Фото: vk.com/gtnstory

- Тоска по парку! – лаконично отозвался о пенсионере очевидец.

Некоторым людям в комментариях тоже стало немного грустно. Кто-то предположил, что мужчина, наоборот, просто любуется парком.

Напомним, жителям Ленобласти, а также петербуржцам старше 65 лет необходимо оставаться дома на время режима самоизоляции, продленного до конца апреля. Надеемся, что пенсионер шел до ближайшего продуктового магазина и просто остановился перевести дух.

Грустную новость опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/gtnstory

ИСТОЧНИК KP.RU