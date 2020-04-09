2020-04-09T21:33:01+03:00
Общество

Одинокого пенсионера, тоскующего по закрытому парку, заметили в Гатчине

Музей-заповедник вынужденно закрыли из-за ограничительных мер по коронавирусу, что расстроило пожилого мужчину [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Гатчине заметили тоскующего пенсионера, который хотел попасть в закрытый парк. Фото: vk.com/gtnstoryВ Гатчине заметили тоскующего пенсионера, который хотел попасть в закрытый парк. Фото: vk.com/gtnstory
Изменить размер текста:

В сообществе «Подслушано Гатчина» во «Вконтакте» опубликовали, пожалуй, самую трогательную новость за 9 апреля. Очевидец, проходивший мимо местного музея-заповедника, сфотографировал одинокого пенсионера, облокотившегося на забор и тоскующего по прежним прогулкам. Увы, но парк закрыли после введенных ограничительных мер, чтобы не позволить коронавирусу распространиться. Возможно, это место было любимым у пожилого мужчины.

Мужчина, вероятно, был завсегдатаем парка. Фото: vk.com/gtnstory

Мужчина, вероятно, был завсегдатаем парка. Фото: vk.com/gtnstory

- Тоска по парку! – лаконично отозвался о пенсионере очевидец.

Некоторым людям в комментариях тоже стало немного грустно. Кто-то предположил, что мужчина, наоборот, просто любуется парком.

Напомним, жителям Ленобласти, а также петербуржцам старше 65 лет необходимо оставаться дома на время режима самоизоляции, продленного до конца апреля. Надеемся, что пенсионер шел до ближайшего продуктового магазина и просто остановился перевести дух.

Грустную новость опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/gtnstory

Грустную новость опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/gtnstory

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд закрыл на месяц фитнес-клуб из Купчино, тайно работавший во время самоизоляции
Дзюба подешевел на 3 млн евро: Игроки «Зенита» резко упали в стоимости из-за коронавируса
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года: Петербуржцы массово выходят на улицу днем
Школьников Василеостровского района обеспечат планшетами
Одинокого пенсионера, тоскующего по закрытому парку, заметили в Гатчине
2 тысячи активистов ежедневно доставляют продукты и лекарства пенсионерам Петербурга
Суд прикрыл на 60 суток бильярдный клуб в Петербурге, работавший во время самоизоляции
Гонщик «Формулы-1» Виталий Петров разнес продукты изолированным пенсионерам Ленобласти
18 иномарок подарили детским врачам Петербурга
188 томов уголовного дела вручили дочери экс-главы окружного Ростехнадзора, обвиняемой в краже 5 млрд рублей
Эксперт: Коронавирус в Петербурге идет по «оптимистичному сценарию»