2020-04-09T22:33:37+03:00
Спорт

Дзюба подешевел на 3 млн евро: Игроки «Зенита» резко упали в стоимости из-за коронавируса

Портал Transfermarkt опубликовал новую трансферную стоимость футболистов РПЛ после паузы в чемпионате из-за коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Стоимость всех футболистов "Зенита" упала после паузы в чемпионате России из-за коронавируса.Стоимость всех футболистов "Зенита" упала после паузы в чемпионате России из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирус больно ударил по стоимости всех игроков «Зенита», а также всех футболистов Российской премьер-лиги. Напомним, до 31 мая 2020 года в чемпионате объявлена пауза из-за угрозы распространения опасной инфекции. Зенитовцы уже согласились на понижение зарплаты на 50%.

9 апреля авторитетный портал Transfermarkt опубликовал новую трансферную стоимость игроков «Зенита». Например, ценник лидера команды, Артема Дзюбы, упал с 16 до 13 миллионов евро. Его напарник по нападению Сердар Азмун подешевел с 18 до 14,5 миллионов евро.

Зенитовцы резко упали в цене из-за коронавируса. Фото: transfermarkt.ru

Зенитовцы резко упали в цене из-за коронавируса. Фото: transfermarkt.ru

- Дороже всех в команде по-прежнему стоит бразилец Малком. Теперь его оценивают в 30,5 млн евро вместо 38. Дешевле остальных членов команды стоит Юрий Жирков. Сейчас его ценник – 325 тысяч евро вместо 400, - передает Transfermarkt.

В лидерах "Зенита" по стоимости по-прежнему остается Малком. Фото: transfermarkt.ru

В лидерах "Зенита" по стоимости по-прежнему остается Малком. Фото: transfermarkt.ru

На данный момент в топ-3 самых дорогостоящих зенитовцев входят Малком, Барриос и Азмун. Дзюба располагается на 4-м месте вместе с Дриусси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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