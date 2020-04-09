Дзюба подешевел на 3 млн евро: Игроки «Зенита» резко упали в стоимости из-за коронавируса
Коронавирус больно ударил по стоимости всех игроков «Зенита», а также всех футболистов Российской премьер-лиги. Напомним, до 31 мая 2020 года в чемпионате объявлена пауза из-за угрозы распространения опасной инфекции. Зенитовцы уже согласились на понижение зарплаты на 50%.
9 апреля авторитетный портал Transfermarkt опубликовал новую трансферную стоимость игроков «Зенита». Например, ценник лидера команды, Артема Дзюбы, упал с 16 до 13 миллионов евро. Его напарник по нападению Сердар Азмун подешевел с 18 до 14,5 миллионов евро.
Зенитовцы резко упали в цене из-за коронавируса. Фото: transfermarkt.ru
- Дороже всех в команде по-прежнему стоит бразилец Малком. Теперь его оценивают в 30,5 млн евро вместо 38. Дешевле остальных членов команды стоит Юрий Жирков. Сейчас его ценник – 325 тысяч евро вместо 400, - передает Transfermarkt.
В лидерах "Зенита" по стоимости по-прежнему остается Малком. Фото: transfermarkt.ru
На данный момент в топ-3 самых дорогостоящих зенитовцев входят Малком, Барриос и Азмун. Дзюба располагается на 4-м месте вместе с Дриусси.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»