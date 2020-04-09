2020-04-09T23:02:40+03:00
Происшествия

Суд закрыл на месяц фитнес-клуб из Купчино, тайно работавший во время самоизоляции

Гендиректор вину не признал, оправдываясь тем, что в его зале занимались профессиональные спортсмены
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге на месяц закрыли фитнес-клуб, который работал во время запрета при самоизоляции.В Петербурге на месяц закрыли фитнес-клуб, который работал во время запрета при самоизоляции.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге закрыли на месяц фитнес-клуб, который втихую работал во время официального запрета властей на время самоизоляции по коронавирусу. Проверка Роспотребнадзора показала, что 31 марта в «Силе», что находится на улице Бухарестской в Купчино, все еще занимались спортсмены.

- Генеральный директор ООО «Стронг» вину в совершении административного правонарушения не признал, с протоколами не согласился. Мужчина пояснил, что незаконную деятельность не осуществлял, услуги никакие не предоставлял. Он заверил, что у всех присутствующих в фитнес-центре на руках имелись документы, подтверждающие их принадлежность к профессиональному спорту, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Предприимчивое руководство фитнес-клуба пыталось заработать на карантине по коронавирусу. Фото: vk.com/sport_club_sila

Предприимчивое руководство фитнес-клуба пыталось заработать на карантине по коронавирусу. Фото: vk.com/sport_club_sila

В итоге Фрунзенский районный суд не встал на сторону гендиректора и прикрыл его «лавочку» ровно на 30 суток. Чуть ранее в городе приостановили деятельность бильярдного клуба на 60 дней по той же причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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