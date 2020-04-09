2020-04-09T20:42:04+03:00
Происшествия

Суд прикрыл на 60 суток бильярдный клуб в Петербурге, работавший во время самоизоляции

Полицейский заметил, как в закрытом помещении играли двое мужчин, подкрепляясь бутербродами и коньяком
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге прикрыли бильярдный клуб, который работал во время самоизоляции.В Петербурге прикрыли бильярдный клуб, который работал во время самоизоляции.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Суд приостановил на два месяца деятельность бильярдного бара, расположенного на улице Перекопской. Увеселительное заведение работало во время ограничительных мер по коронавирусу. 8 апреля возле клуба проходил полицейский с проверкой. Вход в помещение был закрыт, однако в окне четко виднелась парочка мужчин, тайно игравшая в бильярд и подкреплявшаяся бутербродами с коньяком.

- Тем самым ООО «Санта» не обеспечило соблюдение введенного запрета на осуществление данного вида деятельности. Законный представитель компании указал, что вину признает частично, поскольку данное правонарушение допустили его сотрудники, о чем ему стало известно только после прихода полицейских, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Правоохранительные органы собрали все нужные доказательства на месте и отправились в Кировский районный суд, где спустя сутки постановили прикрыть бильярдный клуб на 60 дней.

Напомним, ранее в городе приостановили деятельность упорно работавшей кальянной в Василеостровском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд прикрыл на 60 суток бильярдный клуб в Петербурге, работавший во время самоизоляции
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