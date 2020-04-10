2020-04-10T08:51:19+03:00
Общество

Гармонист устроил концерт жителям двора на Суздальском, сидящим на самоизоляции

Петербуржцы благодарили музыканта бурными овациями [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина утроил концерт для жителей двора в Петербурге, сидящих на самоизоляцииМужчина утроил концерт для жителей двора в Петербурге, сидящих на самоизоляцииФото: принтскрин видео.
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Самоизоляция – не повод для уныния. Житель Выборгского района Санкт-Петербурга решил подбодрить своих соседей и устроил им самый настоящий концерт. Вечером в четверг, 9 апреля, мужчина вышел в опустевший двор дома 9 по Суздальскому проспекту, и стал играть веселые мелодии на гармони, срывая овации благодарных слушателей. Видео концерта местные жители поделились в социальной сети.

- Надо было весь концерт «проонлайнить»! Я бы с удовольствием подслушала, - порадовалась петербурженка позитивному видео в соцсети.

Горожане позитивно восприняли такую инициативу мужчины, умилившись его поступком. Все похвалили гармониста, отметив, что так он поднимает людям настроение, которые уже вторую неделю не выходят из дома.

Конечно, режим самоизоляции из-за коронавируса лишил на время петербуржцев многих любимых занятий. Так, в Гатчине заметили одинокого пенсионера, который с грустью смотрел на закрытый парк. Мужчина облокотился на забор и созерцал красоту озера и деревьев.

Концерт во дворе Санкт-Петербурга во время режима самоизоляции .

ИСТОЧНИК KP.RU

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