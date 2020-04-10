«Дачу с привидениями» в Парголово продают за 4,3 миллиона

10 Апр 2020 2020-04-10T15:57:12+03:00

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Необычный лот выставляет на торги Российский аукционный дом. С молотка пустят Дачу архитектора Месмахера в Шуваловском парке, известную как «Желтая дача» и «Дача с привидениями». Этот памятник деревянного зодчества – единственная постройка архитектора в России, которая сохранилась практически без изменений. Начальная цена – 4,3 миллиона рублей.

– Цель торгов – привлечь инвесторов для создания в Шуваловском парке нового рекреационно-досугового центра, – поясняют в аукционном доме. – Кроме Дачи Месмахера, на продажу выставлены еще три исторические дачи, а также пять коммерческих помещений и участок 32 сотки под ИЖС в Парголово. Все это разделено на шесть лотов и будет продаваться по отдельности. Начальная стоимость варьируется от 1,7 до 37 миллионов рублей.

Помимо «Желтой дачи», хозяев ищет и соседняя «Зеленая дача». Обе – региональные объекту культурного наследия, а потому использовать их можно лишь под музейные и рекреационные цели.

– На исторические дачи в Шуваловском парке мы ищем инвесторов среди представителей музейно-досуговой отрасли, – отмечает руководитель департамента продаж РАД Юлия Акимова.

Торги намечены на 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU