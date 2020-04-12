12 человек с подозрением на коронавирус выявили в клинике имени Пирогова при Санкт-Петербургском госуниверситете
В клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова при Санкт-Петербургском государственном университете, предположительно, случилось массовое заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом «Комсомолке» сегодня, 12 апреля, рассказали в пресс-службе учреждения.
- В клинике выявили десять пациентов и двух сотрудников младшего медицинского персонала с подозрением на коронавирус, - уточнили в пресс-службе. – Сейчас их биологические материалы – мазки из зева и носа – направлены на тестирование в специализированный центр для уточнения диагноза.
Напомним: 12 апреля количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге выросло на 69 человек. Таким образом, всего с начала эпидемии в Северной столице COVID-19 заразилось 557 человек. Кроме того, пять новых случаев было зарегистрировано в Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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