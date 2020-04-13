Роддом №10 закрыли на карантин после госпитализации беременной с подозрением на коронавирус

13 Апр 2020 2020-04-13T12:42:27+03:00

Женщину на 37-й неделе беременности госпитализировали с подозрением на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге в больницу имени Боткина из родильного дома № 10 госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. У петербурженки на 37-й неделе беременности появились симптомы, которые схожи с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19. Подробности стали известны в понедельник, 13 апреля.

- Прием пациентов роддомом временно приостановлен до получения результатов анализов госпитализированной пациентки. Часть медицинского персонала изолирована в отделениях, - рассказали об обстановке в медучреждении в комитете здравоохранения города.

У всех пациентов и медицинского персонала, которые остались в родильном доме, взяли анализы на коронавируса. Выписывать мам с детьми будут, однако они будут обязаны соблюдать 14-дневный домашний карантин.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали первую беременную женщину с коронавирусом. Из-за ее состояния, женщину даже подключали к ИВЛ. Известно, что она заразилась от мужа, который вернулся из Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU