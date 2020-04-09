2020-04-09T07:57:31+03:00
Происшествия

Беременную с коронавирусом заразил муж, вернувшись из Финляндии

Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации
Лилия КОЗЛОВА
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Первую больную коронавирусом беременную женщину заразил ее муж, съездивший в ФинляндиюПервую больную коронавирусом беременную женщину заразил ее муж, съездивший в ФинляндиюФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Еще 3 апреля стало известно о первом случае заражения беременной женщины в Санкт-Петербурге. После этого временно закрылся роддом № 16. Как рассказал на своей странице в «ВКонтакте» губернатор города Александр Беглов, будущую мать заразил инфекцией ее же муж.

- Сегодня был поражен историей: отец семейства съездил на личном автомобиле в Финляндию, вернувшись – заразил беременную жену. Сейчас она в реанимации, - рассказал градоначальник.

Беглов отметил, что, возможно, горожане еще не пришли к осознанию того, что сегодняшний день, в связи с пандемией, требует переоценки ценностей, образа мыслей и привычек.

- Я хотел бы, чтобы каждый из вас, прежде чем в эти дни покинуть дом без острой необходимости, вспомнил об этой молодой женщине и о врачах, которые сейчас бьются за ее жизнь и за жизни, увы, уже многих петербуржцев, - добавил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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