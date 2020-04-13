2020-04-13T15:42:18+03:00
Общество

Гигантские еноты вернулись в Санкт-Петербург во время самоизоляции

Художник поместил огромного животного на набережную Невы
Лилия КОЗЛОВА
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Гигантский енот-полоскун появился в Санкт-Петербурге / Фото: Вадим СоловьевГигантский енот-полоскун появился в Санкт-Петербурге / Фото: Вадим Соловьев
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В Санкт-Петербурге с 31 марта введен режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Спустя уже неделю горожане стали замечать, что животных в городе стало больше, а небо чище. Так, петербургский художник Вадим Соловьев «заметил» у Невы гигантского енота-полоскуна, который мыл лапки в реке.

- В реки Петербурга начали возвращаться гигантские ультра-еноты полоскуны. Тихонько пробираются по опустевшему вечернему городу к набережным и что-то там робко полощут в воде. Тщательно. Не менее 20-ти секунд, - написал художник в своем Instagram.

Также он добавил, что когда город снова оживет, то животным придется обратно вернуться в лес.

Вадим Соловьев частенько «населяет» Петербург огромными животными. То осьминога в маршрутку посадит, то огромный ящер появится на Дворцовой площади, протестуя против фотографий с дикими животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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