2020-04-14T01:23:03+03:00
Общество

«Можете забрасывать меня грязными тряпками»: Бизнесмен, грозивший Смольному открытием ресторанов в период самоизоляции, внезапно передумал

Мужчина заявил, что здоровье людей важнее любых денег
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Бизнесмен Александр Затуливетров передумал открывать рестораны в период самоизоляции в Петербурге.Бизнесмен Александр Затуливетров передумал открывать рестораны в период самоизоляции в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский ресторатор Александр Затуливетров, грозивший Смольному открыть свои заведения в период самоизоляции из-за убытков, пошел на попятную. В своем Facebook мужчина заявил, что все-таки не может рисковать здоровьем и деньгами посетителей.

- Многие посчитали мой пост хайпом, пиаром на крови и личной рекламой. Плевать. Я не буду открывать ресторан. Можете забрасывать меня грязными тряпками. Я уже свыкся с этим. Хочу ещё раз напомнить и предостеречь всех об ответственности за нарушение режима самоизоляции и грозящих штрафах, в том числе и посетителям. Рисковать вашим здоровьем и вашими деньгами я не могу, - пишет ресторатор.

По словам мужчины, на 15 апреля в его ресторане забронировали 177 мест из 200. К нему в друзья в соцсетях добавились 5 тысяч человек и с добрыми словами и с критикой. Люди поддерживали бизнесмена и деньгами. Неизвестный благотворитель даже перевел на банковскую карту предпринимателя 200 тысяч рублей, которые пошли на зарплату сотрудникам.

- Я не добивался славы, известности или рекламы. Я не пытался поднять волну народного гнева. Я лишь пытался достучаться до разума, потому что нынешний «псевдокарантин» только увеличит срок наших «каникул». Ни одна акция, заявление, вызов не стоит здоровья и жизни конкретной семьи. Открыть при этом ресторан, вроде бы имея все, в том числе и деньги на штраф, теперь мне кажется совершенно пошлой и неуместной затеей, - заключил Александр.

Фото: Александр Затуливетров / Facebook

Фото: Александр Затуливетров / Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU

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