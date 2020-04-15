Пациента с подозрением на коронавирус, сбежавшего из Александровской больницы, поймала полиция
Петербургские полицейские нашли и задержали пациента с подозрением на коронавирус, сбежавшего из Александровской больницы. Молодой мужчина не стал ждать результатов теста и покинул палату вечером во вторник.
- Сообщение о пациенте, самовольно ушедшем из больницы, поступило в полицию около 6 часов вечера 14 апреля. У 33-летнего Даниила было подозрение на наличие коронавирусной инфекции. Но результаты анализов, которые должны быть готовы сегодня, он не дождался и ушел из медучреждения, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Учитывая эпидемиологическую обстановку и то, что потенциальный носитель коронавируса может заразить десятки горожан, полицейские тут же отправились домой к мужчине. Однако по адресу прописки на Придорожной аллее его не было.
А вод другая опергруппа была направлена в Гатчину, где, дома у подруги, беглец и был найден. К стражам порядка он вышел в маске и перчатках.
Теперь, благодаря легкомыслию мужчины, на карантин отправится и его девушка. Сам пациент возвращен в больницу. Сейчас полиция устанавливает его круг контактов и готовит материалы для возбуждения уголовного дела.
Также мужчине грозит штраф за нарушение режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU