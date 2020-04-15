2020-04-15T09:53:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Пациента с подозрением на коронавирус, сбежавшего из Александровской больницы, поймала полиция

Мужчина скрывался дома у сожительницы в Гатчине
Петр КИБЕР
Поделиться:
Сбежавший из больницы пациент мог был разносчиком коронавируса.Сбежавший из больницы пациент мог был разносчиком коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Петербургские полицейские нашли и задержали пациента с подозрением на коронавирус, сбежавшего из Александровской больницы. Молодой мужчина не стал ждать результатов теста и покинул палату вечером во вторник.

- Сообщение о пациенте, самовольно ушедшем из больницы, поступило в полицию около 6 часов вечера 14 апреля. У 33-летнего Даниила было подозрение на наличие коронавирусной инфекции. Но результаты анализов, которые должны быть готовы сегодня, он не дождался и ушел из медучреждения, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Учитывая эпидемиологическую обстановку и то, что потенциальный носитель коронавируса может заразить десятки горожан, полицейские тут же отправились домой к мужчине. Однако по адресу прописки на Придорожной аллее его не было.

А вод другая опергруппа была направлена в Гатчину, где, дома у подруги, беглец и был найден. К стражам порядка он вышел в маске и перчатках.

Теперь, благодаря легкомыслию мужчины, на карантин отправится и его девушка. Сам пациент возвращен в больницу. Сейчас полиция устанавливает его круг контактов и готовит материалы для возбуждения уголовного дела.

Также мужчине грозит штраф за нарушение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом в Карелии
Мужчина выжил, попав под поезд в Шушарах
Еще 7 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года
Кассир из «Дикси» ограбил продавца медицинских масок
Еще 1 пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года
Более 100 новых зараженных коронавирусом в Ленинградской области зафиксировано 15 апреля 2020 года
Законодательное собрание Ленобласти освободило арендаторов недвижимости от обязательств
Иномарка сгорела после ДТП у Благовещенской церкви
Более 3,8 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге 14 апреля 2020 года
Пациента с подозрением на коронавирус, сбежавшего из Александровской больницы, поймала полиция
Метеорологи: воздух в Петербурге очень чистый
Отопительный сезон в Петербурге закончится не раньше мая
Виадук на Мельничном ручье во Всеволожске сдадут досрочно
Прогноз погоды на 15 апреля в Санкт-Петербурге: снег с дождем
В пустующем Кудрово сняли трейлер карантинного «фильма ужасов»
Сергей Шнуров посетовал, что из-за режима самоизоляции ему негде стричься
Строительство жилья в Петербурге не планируют останавливать из-за коронавируса
Петербурженок, беременных на последних сроках, обязали еженедельно сдавать тест на коронавирус
30 самолетов и вертолетов завершат парад Победы в Петербурге
Толпы бездомных, вышедших на улицы во время самоизоляции, беспокоят жителей центра Петербурга
Истощенную галку, запутавшуюся в нитках на дереве, спасли в Ломоносовском районе
Смерть рабочего на стройке в Петербурге стала уголовным делом
Появился перечень сфер бизнеса в Петербурге, которых освободят от арендной платы из-за коронавируса
Режим самоизоляции в Карелии продлили до 25 апреля, но с возможными послаблениями
На Невском проспекте пьяный водитель «Ауди» устроил ДТП и скрылся