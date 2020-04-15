Издатели Санкт-Петербурга запустили флешмоб в поддержку печатной прессы

15 Апр 2020 2020-04-15T12:54:18+03:00

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Руководители крупнейших изданий Петербурга запустили в Сети флешмоб #газетаживи. Так они решили обратить внимание на проблемы печатной прессы. Кризис во время пандемии коронавируса ударил и по этой социально важной отрасли. Как известно, большинство газетных киосков сейчас закрыты. И несмотря на всеобщий онлайн-режим, миллионы читателей в стране остались без источника новостей и любимых газет – в том числе и пожилые люди, которые сегодня должны соблюдать самоизоляцию.

Петербургские издания сегодня объединяются, чтобы поддержать друг друга.Фото: СОЦСЕТИ

– В отличие от многих других отраслей, у прессы почти нет альтернатив – если прекратим выходить, то начать заново после карантина вряд ли сможем, – отмечает генеральный директор «Комсомольской правды в Петербурге» Иван Власов.

Так что забыв о конкуренции, петербургские издания сегодня объединяются, чтобы поддержать друг друга. Флешмоб заключается в том, чтобы выложить в соцсети фотографию с любимым печатным изданием и поставить хэштег #газетаживи. В своих аккаунтах первыми кадрами уже поделились петербургские руководители «Аргументов и Фактов», «Делового Петербурга», «Комсомольской правды», «Петербургского дневника», «Панорамы ТВ», «Российской газеты», «Телесемь». Чтобы поддержать любимые издания, к флешмобу можете присоединиться и вы!

ИСТОЧНИК KP.RU