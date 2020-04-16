Двух брошенных и худых тюлененков спасли в Ленобласти
В Ленобласти спасли очередных брошенных тюлененков. Малышей обнаружили на берегах Выборгского и Нарвского заливов. Теперь ребятки стали 25 и 26 пациентами Центра изучения и сохранения морских млекопитающих. Один из тюлененков уже активно показывает свои зубки на камеру и временами недовольно рычит, демонстрируя свой характер.
- Из-за аномально теплой зимы 2019-2020 годов, отсутствия льда и снега граждане и сотрудники комитета все чаще находят ластоногих. Сегодня вновь обнаружено 2 тюлененка: один в Кингисеппском районе и один в Выборгском. Животным оказывается квалифицированная помощь, но все же предупреждаем, не предпринимайте самостоятельных мер помощи, сначала свяжитесь со специалистами по телефону 699-23-99, - сообщают сотрудники Охотнадзора Ленобласти.
Напомним, спасенные тюленята не только рычат. Например, белый пушистик, которого приютил Фонд друзей балтийской нерпы еще в марте 2020 года, закричал человеческим голосом в поисках мамы.
Истощенный тюлененок порычал на своих спасателей в Ленобласти.Видео: vk.com/ohotnadzor47
ИСТОЧНИК KP.RU