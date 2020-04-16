2020-04-16T00:04:14+03:00
Дом. Семья

Двух брошенных и худых тюлененков спасли в Ленобласти

Один из них даже недовольно порычал на спасателей [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти спасли очередных истощенных тюленят, выползших на берег за помощью. Фото: vk.com/sealrescueВ Ленобласти спасли очередных истощенных тюленят, выползших на берег за помощью. Фото: vk.com/sealrescue
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В Ленобласти спасли очередных брошенных тюлененков. Малышей обнаружили на берегах Выборгского и Нарвского заливов. Теперь ребятки стали 25 и 26 пациентами Центра изучения и сохранения морских млекопитающих. Один из тюлененков уже активно показывает свои зубки на камеру и временами недовольно рычит, демонстрируя свой характер.

- Из-за аномально теплой зимы 2019-2020 годов, отсутствия льда и снега граждане и сотрудники комитета все чаще находят ластоногих. Сегодня вновь обнаружено 2 тюлененка: один в Кингисеппском районе и один в Выборгском. Животным оказывается квалифицированная помощь, но все же предупреждаем, не предпринимайте самостоятельных мер помощи, сначала свяжитесь со специалистами по телефону 699-23-99, - сообщают сотрудники Охотнадзора Ленобласти.

Напомним, спасенные тюленята не только рычат. Например, белый пушистик, которого приютил Фонд друзей балтийской нерпы еще в марте 2020 года, закричал человеческим голосом в поисках мамы.

Истощенный тюлененок порычал на своих спасателей в Ленобласти.Видео: vk.com/ohotnadzor47

ИСТОЧНИК KP.RU

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Двух брошенных и худых тюлененков спасли в Ленобласти
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