Появилось видео падения фуры в Неву с Выборгской набережной

16 Апр 2020 2020-04-16T09:31:13+03:00

Из Невы поднимают упавшую туда фуру. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появилось видео с камер наружного наблюдения, установленных на одном из домов по Выборгской набережной. Именно здесь ранним утром 16 апреля грузовик с полуприцепом слетел с дороги, пробил ограждение и упал в Неву. При этом на записи видно, что буквально за несколько секунд перед грузовиком по набережной прошла женщина, чудом не попавшая под колеса. Вероятно, водитель заснул за рулем или же ему стало плохо.

- Около 05:45, Выборгская наб., 37, водитель (мужчина, 1978 года рождения), управляя грузовым а/м «Скания», совершил съезд с проезжей части, с последующим падением а/м в Большую Неву. В результате ДТП водитель скончался на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На место аварии тут же прибыли несколько машин МЧС, пожарные, скорая помощь и спасатели, в том числе катера поисковой службы. Водолазам удалось сначала зацепить полуприцеп и отбуксировать его к берегу, а затем найти и затонувший тягач, который отнесло на десятки метров по течению.

- Тело погибшего водителя извлечено из кабины (на вид 40 лет). Начаты работы по подъему полуприцепа краном, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Работы на месте ЧП продолжаются.

Момент падения фуры попал на запись камер наблюдения. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/773447" frameborder="0"></iframe> Фура улетела в Неву на Выборгской набережной в Петербурге.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU