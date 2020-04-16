2020-04-16T09:31:13+03:00
Происшествия

Появилось видео падения фуры в Неву с Выборгской набережной

Момент ДТП засняли камеры наружного наблюдения
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Из Невы поднимают упавшую туда фуру. Фото: УГИБДД по СПб и ЛОИз Невы поднимают упавшую туда фуру. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО
Изменить размер текста:

В социальных сетях появилось видео с камер наружного наблюдения, установленных на одном из домов по Выборгской набережной. Именно здесь ранним утром 16 апреля грузовик с полуприцепом слетел с дороги, пробил ограждение и упал в Неву. При этом на записи видно, что буквально за несколько секунд перед грузовиком по набережной прошла женщина, чудом не попавшая под колеса. Вероятно, водитель заснул за рулем или же ему стало плохо.

- Около 05:45, Выборгская наб., 37, водитель (мужчина, 1978 года рождения), управляя грузовым а/м «Скания», совершил съезд с проезжей части, с последующим падением а/м в Большую Неву. В результате ДТП водитель скончался на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На место аварии тут же прибыли несколько машин МЧС, пожарные, скорая помощь и спасатели, в том числе катера поисковой службы. Водолазам удалось сначала зацепить полуприцеп и отбуксировать его к берегу, а затем найти и затонувший тягач, который отнесло на десятки метров по течению.

- Тело погибшего водителя извлечено из кабины (на вид 40 лет). Начаты работы по подъему полуприцепа краном, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Работы на месте ЧП продолжаются.

Момент падения фуры попал на запись камер наблюдения. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Момент падения фуры попал на запись камер наблюдения. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Фура улетела в Неву на Выборгской набережной в Петербурге.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ансамбль песни и пляски Западного военного округа снял клип о самоизоляции
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 25 населенных пунктах Ленинградской области 16 апреля 2020 года
У Юнтоловского заказника поймали мусоровоз, сбросивший отходы
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 7 900 человек
Арсенал оружия нашли у любителя громкой музыки в Ленобласти
Два человека с коронавирусом умерли в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года
32 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Ленинградской области 16 апреля 2020 года
В Ленобласти на 7500 оштрафовали мужчину, вышедшего гулять с собакой
Килограмм марихуаны петербуржец прятал в машине жены
Врач скорой помощи заболел коронавирусом в Карелии
Братья-двойняшки внаглую украли три бутылки водки из магазина
Появилось видео падения фуры в Неву с Выборгской набережной
В детских садах Ленобласти начали набирать новые группы
«Надо провести 20 километров кислорода»: В Петербурге создадут новые места для инфекционных больных
В Сосновом Бору подтверждены три случая коронавируса
Фура пробила ограждение и улетела в Неву с Выборгской набережной
Прогноз погоды на четверг, 16 апреля в Санкт-Петербурге: до+6 и небольшие осадки
Рыбаки вышли ночью на массовую ловлю корюшки в центре Петербурга
Гигантские проекции с призывом сидеть дома заметили в разных районах Петербурга
Еще семь стационаров планируют подключить к лечению больных коронавирусом в Петербурге
Двух брошенных и худых тюлененков спасли в Ленобласти
Экс-замминистра культуры РФ обвинили в хищении 900 млн рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа
Стало известно, каким маломерным судам можно плавать в Петербурге с 15 апреля
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15 апреля 2020 года: горожане установили новый антирекорд
Пенсионера, вышедшего в магазин за спиртным, насмерть сбили в Пушкине
Очевидцы спасли маленькую девочку, балансировавшую в открытом окне многоэтажки на Южном шоссе
Комитет по здравоохранению опроверг отсутствие мест в Боткинской больнице для пациентов с COVID-19
50 протоколов за посещение детских площадок, парков и скверов составили на петербуржцев за сутки