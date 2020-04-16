Первая тестовая «городская электричка» прошла от Парголово до Красного Села

16 Апр 2020 2020-04-16T14:50:16+03:00

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Развитие петербургского железнодорожного транспортного узла и создание двух полуколец «городских электричек», о котором много говорили в конце 2019 года, потихоньку начало превращаться в реальность. Так, по некоторым данным, первый тестовый рейс совершил пригородный поезд назначением «Парголово - Красное село».

- Состоялась первая обкатка по маршруту «городской электрички». Бригада электропоезда ЭД4М-0086, выделенного специально под эти цели, почти уложилась в расписание: от Парголово до Красного Села поезд доехал за 1:40 (по графику - 1:35), обратно - за 1:45 (по графику - 1:44), - сообщает портал «Питертранспорт».

Судя по приведенному документу, состав прошел от Парголово через станции Шувалово, Озерки, Удельная, Ланская, Кушелевка, Пискаревка, Полюстрово, Дача Долгорукова, Глухоозерская Волковская, Цветочная, Броневая, Ленинский проспект, Дачное, Ульянка, Лигово, Горелово, Скачки, Красное Село.

По результатам поездки должны быть сделаны выводы по организации регулярного движения электричек, которые смогут стать еще одним видом городского транспорта, как в Москве. Правда стоит отметить, что нынешний маршрут не похож на те два, что были озвучены ранее.

Первый рейс прошел по такому маршруту. Фото: Питертранспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU