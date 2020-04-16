Бобра-трудоголика заметили на реке Смоленке

16 Апр 2020 2020-04-16T20:03:01+03:00

По словам местных жителей, грызунов не видели у реки целых пять лет [фото]

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Петербуржцы заметили бобра на Смоленке на Васильевском острове. По словам местных жителей, этих грызунов на реке не видели уже целых пять лет. Очевидец бобра-трудоголика последила за ним на протяжении какого-то времени и составила фотоотчет, которым поделились в сообществе «Парк на Смоленке | Васильевский остров» во «Вконтакте».

- Лет пять назад бобра видели в старой части Смоленки. Он даже не боялся людей, ел яблоки. Очень хорошо, что бобры вернулись! Знакомьтесь – Василеостровский житель! – отметил администратор сообщества.

Грызун-трудоголик был занят делом и не обращал внимания на людей. Фото: vk.com/id23267784

На опубликованных снимках бобер, в основном, оттачивает свое мастерство в строительстве на прочных ветках и плавает от берега к берегу в поисках лучшего местечка.

Добавим, что ранее в Петербурге заметили бобра на набережной Невы. Грызун переходил дорогу, чем удивил проезжавших мимо водителей.

Обо всем стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/id23267784

ИСТОЧНИК KP.RU