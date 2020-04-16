Бобра-трудоголика заметили на реке Смоленке
Петербуржцы заметили бобра на Смоленке на Васильевском острове. По словам местных жителей, этих грызунов на реке не видели уже целых пять лет. Очевидец бобра-трудоголика последила за ним на протяжении какого-то времени и составила фотоотчет, которым поделились в сообществе «Парк на Смоленке | Васильевский остров» во «Вконтакте».
- Лет пять назад бобра видели в старой части Смоленки. Он даже не боялся людей, ел яблоки. Очень хорошо, что бобры вернулись! Знакомьтесь – Василеостровский житель! – отметил администратор сообщества.
Грызун-трудоголик был занят делом и не обращал внимания на людей. Фото: vk.com/id23267784
На опубликованных снимках бобер, в основном, оттачивает свое мастерство в строительстве на прочных ветках и плавает от берега к берегу в поисках лучшего местечка.
Добавим, что ранее в Петербурге заметили бобра на набережной Невы. Грызун переходил дорогу, чем удивил проезжавших мимо водителей.
Обо всем стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/id23267784
ИСТОЧНИК KP.RU