2020-04-17T12:39:32+03:00
Общество

Более 100 медицинских работников заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге

Среди заболевших есть как врачи, так и остальной медицинский персонал
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге более чем у 100 медицинских работников подтвержден коронавирусВ Петербурге более чем у 100 медицинских работников подтвержден коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге более чем у 100 медицинских работников подтвержден диагноз коронавируса. Об этом в пятницу, 17 апреля 2020 года, рассказал городской комитет здравоохранения. Однако в каких именно больницах произошло заражение, ведомство уточнять не стало.

- Это право самих учреждений, предприятий, компаний, училищ и так далее давать такую информацию. Комитет дает общие цифры. Давайте дадим возможность врачам работать, - отметили в комздраве.

Отметим, что больше всех в зоне риска медики в больнице имени Боткина, где содержатся большинство зараженных коронавирусом. Также 4 апреля стало известно о массовом заражении в Александровской больнице. Инфекция была выявлена у пяти сотрудников и 11 пациентов стационара. Весь медперсонал находился дома на изоляции после того, как у одного из пациентов, попавшего в стационар с инфарктом миокарда 23 марта, посмертно был подтвержден диагноз инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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