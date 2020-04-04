Массовое заражение коронавирусом выявили в Александровской больнице
В Александровской больнице Санкт-Петербурга выявили массовое заражение коронавирусом среди пациентов и врачей. Напомним, ранее медучреждение закрыли на карантин. Там запретили выписку и прием больных из-за угрозы распространения опасной инфекции.
- По данным на 4 апреля 2020 года, в Александровской больнице коронавирус выявлен у 5 сотрудников и 11 пациентов стационара. Весь медперсонал находился дома на изоляции после того, как у одного из пациентов, попавшего в стационар с инфарктом миокарда 23 марта, посмертно был подтвержден диагноз инфекции. Пациентов сейчас перевели в больницу имени Боткина. А сотрудники находятся дома в режиме изоляции, - рассказали «Комсомолке» в Комздраве Петербурга.
Врачи напоминают, что пациентов с положительным результатом теста на COVID-19 можно лечить на дому при легком течении заболевания или отсутствии клинических проявлений болезни. Это регламентировано приказом Минздрава России.
На 4 апреля 2020 года в Петербурге выявили 171 случай коронавируса. За сутки прибавилось еще 15 пациентов с положительным результатом теста на инфекцию.
Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек
ИСТОЧНИК KP.RU
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