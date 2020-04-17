2020-04-17T13:59:59+03:00
Общество

Километровую канатную дорогу построят от Кронштадта к форту «Император Александр I»

Появились новые подробности проекта «Остров фортов»
Петр КИБЕР
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К форту "Император Александр I" протянут канатную дорогу. Фото: КГИОПК форту "Император Александр I" протянут канатную дорогу. Фото: КГИОП
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Канатная дорога длиной в километр может появиться в Кронштадте. Ее протянут от острова Котлин, на котором и стоит город до форта «Император Александр I». Это будет часть масштабного проекта «Остров фортов», который реализуется в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга.

- 15 апреля состоялось онлайн-совещание по вопросам реставрации объектов культурного наследия и обустройства исторической территории в зоне Каботажной гавани Кронштадта, где создается туристско-рекреационный и образовательный кластер, посвященный российскому военно-морскому флоту, - сообщает пресс-служба Комитета по охране и использованию памятников (КГИОП).

В рамках совещания был поднят вопрос музеефикации фортов, а также проведения археологических изыскания в летний период. Они нужны в том числе для создания уже упомянутой канатной дороги и стоянки (марины) яхт в Купеческой гавани Кронштадта.

Несмотря на режим самоизоляции, работы идут в графике и уже заключены госконтракты на реставрацию фортов «Император Петр I», «Кроншлот» и «Император Александр I».

ИСТОЧНИК KP.RU

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