Пасхальная служба в Казанском соборе впервые за 30 лет прошла без прихожан

19 Апр 2020 2020-04-19T15:59:58+03:00

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В ночь на 19 апреля на пасхальной службе в Казанском соборе Петербурга присутствовали долько представители духовенства, певчие и съемочные группы, которые вели трансляцию. Такие ограничения были связаны с распространением в Северной столице коронавирусной инфекции.

Службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, который ранее призвал верующих петербуржцев воздержаться от походов в храмы из-за «вредоносного поветрия» и отметить главный христианский праздник дома.

Служба прошла без прихожан. Была организована трансляция в Интернете. Фото: группа "Казанский кафедральный собор"Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщается в официальном сообществе Казанского собора ВКонтакте, пасхальное Евангелие читалось на 11 языках. Митрополит Варсонофий начал чтение Евангелия, на греческом. Далее священники продолжили чтение на иврите, латинском, английском, французском, немецком, итальянском, мордовском, татарском, русском и церковнославянском языках.

Однако не все петербугские верующие послушали Варсонофия и остались дома. Ранее «Комсомолка» писала о том, что в храмах Северной столицы в пасхальную ночь собрались сотни человек.

ИСТОЧНИК KP.RU