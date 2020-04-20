Вылечившийся от коронавируса чемпион по кайтсерфингу Тюшкевич рассказал о побочных эффектах болезни

20 Апр 2020 2020-04-20T17:01:40+03:00

По словам спортсмена, спустя две недели после выписки у него все еще наблюдается слабость [фото]

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Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу из Санкт-Петербурга Петр Тюшкевич, который вылечился от коронавируса, рассказал о своем состоянии. Спортсмен уже две недели как выписался из больницы. Однако, как поведал он 20 апреля, состояние все еще «не ковбой».

- Кашель прошел, общее состояние стабильное, но не ковбой. Любые активные действия, будь то долгая прогулка, легкое занятие аэробным видом спорта, сразу сопровождается сильной слабостью и заболевшим горлом на следующий день. Очень странно, но у многих заболевших, после физических нагрузок начинает сильно болеть горло, - рассказал спортсмен.

По словам Петра, спустя две недели после выписки слабость остается / Фото: instagram.com/petertyushkevich

Также он рассказал, что у многих других выздоровевших неожиданно начинается сильная тахикардия или пропадает чувство вкуса и запаха иногда спустя три недели. Какие побочные эффекты и сколько они могут длиться, врачи пока сказать не могут, так как статистики нет, отметил он.

- Две недели прошли в ритме старика: неспешные прогулки, разнообразные дыхательные упражнения и растяжки , которые в теории должны напоминать зачатки йоги, чесание кота, мытье собачьих лап после прогулки - в принципе, пока что все, что я могу себе позволить из физических нагрузок, - поделился Тюшкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU