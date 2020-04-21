Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 21 апреля 2020 года: Еще 127 человек заболели

Утром во вторник, 21 апреля 2020 года, в России обновилась статистика по коронавирусу. Так, за сутки заболели 5642 человек, 472 выздоровели, еще 51 пациент скончался. Зафиксированы и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 21 апреля 2020 года - за сутки их прибавилось 127 человек.

- В Санкт-Петербурге зарегистрированы еще 127 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе насчитывается 1973 случаев заболевания. 280 человек выздоровели. На данный момент известно об 11 смертях, - сообщили в комитете здравоохранения.

Также зафиксированы и новые случаи заболевания в Ленинградской области. На 21 апреля их прибавилось 42 человек. В общей сложности с начала эпидемии в регионе уже 496 зараженных. Выздоровели пока только девять человек. Летальных случаев зафиксировано не было.

Напомним, что днем ранее подтвердилось массовое заражение коронавирусом в клинике имени Пирогова СПбГУ. Новую инфекцию выявили у четырех медработников и девяти пациентов.

Кроме того, в «Ленэкспо» развернули полевой госпиталь для зараженных COVID-19 на тысячу коек, чтобы быть готовыми к новым волнам эпидемии.