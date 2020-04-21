Кронавирус обнаружили у 55 курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге
В Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга произошла вспышка заболевания коронавирусом. Подозрение на новую инфекцию в учебном заведении появилось еще 16 апреля. Во вторник, 21 апреля 2020 года, в комитете здравоохранения подтвердили, что диагноз выявлен более чем у 50-ти курсаном.
- В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 55 курсантов Военно-медицинской академии. По заверениям в Минобороны, болезнь протекает бессимптомно и в легкой форме, - отметили в оперативном штабе по коронавирусу в Северной столице.
На данный момент все зараженные изолированы и находятся под наблюдением врачей.
Ранее стало известно, что 155 учащихся Нахимовского морского училища прошли обследование на COVID-19. Диагноз подтвердился у 31 человека.
- Состояние всех инфицированных нормальное, - сообщили "КП-Петербург" в Минобороны РФ. - Симптомов заболевания органов дыхания нет. Температура тела в норме. Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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