Кронавирус обнаружили у 55 курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге

21 Апр 2020 2020-04-21T14:49:26+03:00

У всех молодых людей болезнь протекает в легкой форме

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В Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга произошла вспышка заболевания коронавирусом. Подозрение на новую инфекцию в учебном заведении появилось еще 16 апреля. Во вторник, 21 апреля 2020 года, в комитете здравоохранения подтвердили, что диагноз выявлен более чем у 50-ти курсаном.

- В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 55 курсантов Военно-медицинской академии. По заверениям в Минобороны, болезнь протекает бессимптомно и в легкой форме, - отметили в оперативном штабе по коронавирусу в Северной столице.

На данный момент все зараженные изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что 155 учащихся Нахимовского морского училища прошли обследование на COVID-19. Диагноз подтвердился у 31 человека.

- Состояние всех инфицированных нормальное, - сообщили "КП-Петербург" в Минобороны РФ. - Симптомов заболевания органов дыхания нет. Температура тела в норме. Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU