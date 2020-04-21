2020-04-21T16:00:45+03:00
Общество

Крепость в Копорье, где обрушился вход, летом закроется на реставрацию

Пока посещение исторического памятника запрещено
Петр КИБЕР
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Крепость в Копорье летом уйдет на реставрацию.Крепость в Копорье летом уйдет на реставрацию.
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Власти Ленинградкой области объявили о завершении проекта реставрационных работ в Копорской крепости, которая попала в внимание прессы после обрушения части главного входа. Сейчас доступ посетителей сюда закрыт, а восстановительные работы могут занять все лето.

- В настоящее время дорабатывается проект противоаварийных работ на приворотном комплексе. После его утверждения ремонт на этом участке пройдет в первую очередь. По предварительным оценкам, он может занять 3-4 месяца, - сообщает пресс-служба областного Комитета по культуре.

После того, как строители приведут в порядок входную часть крепости, они переключатся на Спасо-Преображенском соборе, также входящем в состав объекта культурного наследия «Копорская крепость».

Только на реставрационные работы в соборе планируют потратить больше 105 миллионов рублей. Средства должны дать по федеральной программе «Развитие культуры и туризма».

Напомним, что Крепость Копорье как федеральный объект находится в безвозмездном пользовании Музейного агентства Ленобласти с 2015 года. Тогда же здесь прошли первые противоаварийные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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