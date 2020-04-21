2020-04-21T21:48:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Массовое заражения коронавирусом подтвердилось у пациентов и медработников НМИЦ имени Вредена

Вдобавок у многих заболевших выявили пневмонию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В институте травматологии имени Вредена подтвердилось массовое заражение коронавирусом. Фото: Фото: instagram.com/medvedev_md_В институте травматологии имени Вредена подтвердилось массовое заражение коронавирусом. Фото: Фото: instagram.com/medvedev_md_
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Появились новости о количестве зараженных коронавирусом в НМИЦ имени Вредена в Петербурге, где закрыли на карантин отделение патологии позвоночника и костной онкологии. Заведующий Дмитрий Пташников рассказал в своем Instagram, что опасную инфекцию выявили у 32 пациентов и 10 медицинских работников.

Зараженные медработники держат себя в тонусе, выходя на крышу. Фото: instagram.com/drptashnikov

Зараженные медработники держат себя в тонусе, выходя на крышу. Фото: instagram.com/drptashnikov

- Да, вы не ослышались, все наши сотрудники болеют. У 9 из 10 подтверждена пневмония, как и у 12 пациентов. Двоих человек в итоге пришлось перевезти в специализированные стационары в связи с сопутствующей тяжелой патологией. Я тоже заболел, но обошлось без пневмонии, протемпературил пару дней, но сейчас состояние нормальное. К сожалению, никакие средства индивидуальной защиты не сработали, так как мы закрыты в одном помещении с больными. Внутренних шлюзов в отделении нам не организовать, поэтому варимся в собственном соку, - рассказывает врач.

Напомним, что карантин в клинике хотели продлить по 23 апреля, но сейчас эти сроки наверняка сдвинутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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