Массовое заражения коронавирусом подтвердилось у пациентов и медработников НМИЦ имени Вредена

21 Апр 2020 2020-04-21T21:48:07+03:00

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Появились новости о количестве зараженных коронавирусом в НМИЦ имени Вредена в Петербурге, где закрыли на карантин отделение патологии позвоночника и костной онкологии. Заведующий Дмитрий Пташников рассказал в своем Instagram, что опасную инфекцию выявили у 32 пациентов и 10 медицинских работников.

Зараженные медработники держат себя в тонусе, выходя на крышу. Фото: instagram.com/drptashnikov

- Да, вы не ослышались, все наши сотрудники болеют. У 9 из 10 подтверждена пневмония, как и у 12 пациентов. Двоих человек в итоге пришлось перевезти в специализированные стационары в связи с сопутствующей тяжелой патологией. Я тоже заболел, но обошлось без пневмонии, протемпературил пару дней, но сейчас состояние нормальное. К сожалению, никакие средства индивидуальной защиты не сработали, так как мы закрыты в одном помещении с больными. Внутренних шлюзов в отделении нам не организовать, поэтому варимся в собственном соку, - рассказывает врач.

Напомним, что карантин в клинике хотели продлить по 23 апреля, но сейчас эти сроки наверняка сдвинутся.

ИСТОЧНИК KP.RU