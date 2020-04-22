Первый случай смерти молодого пациента от коронавируса зафиксирован в Санкт-Петербурге 22 апреля 2020 года
Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ в среду, 22 апреля 2020 года, подтвердила три новых летальных случая от коронавируса в Санкт-Петербурге. На этот раз возраст умерших значительно моложе, чем раньше. Одним из скончавшихся стал 33-летний мужчина, который не страдал хроническими заболеваниями.
- Мужчина 33-лет скончался в Госпитале для ветеранов войн 9 апреля 2020 года. Смерть наступила от диффузного альвеолярного повреждения легких, вызванного COVID-19 и присоединившейся бактериальной пневмонии. Основным заболеванием следует считать новую коронавирусную инфекцию. Имел сердечно-сосудистую патологию, - рассказали в комитете здравоохранения.
Два других умерших тоже были младше «группы риска», людей от 65 лет. Первый, 48 летний мужчина, скончался 8 апреля от двухсторонней вирусной пневмонии с субтотальным поражением легких. Коронавирус подтвержден посмертно. Страдал хроническими заболеваниями.
12 апреля умер 53-летний мужчина, у которого диагноз новой инфекции был установлен прижизненно. Cмерть наступила от легочной недостаточности, обусловленной двусторонней вирусной пневмонии. Страдал хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все трое умерших находились в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».
На данный момент с начала пандемии в Петербурге уже 14 человек умерли от коронавируса. Общее число зараженных более 2 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU
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