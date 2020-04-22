2020-04-22T10:42:54+03:00
Происшествия

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года: Почти 300 человек заболели

Мы собрали все последние новости о зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге зафиксированы 22 апреля 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге зафиксированы 22 апреля 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В России обновились данные о коронавирусе на утром 22 апреля. Статистика следующая: еще 5236 зараженных, 547 выздоровевших и 57 смертельных случаев. В Санкт-Петербурге диагноз коронавирус подтвердился еще у 294 человек.

- На утром 22 апреля стало известно о еще 294 заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в городе насчитывается 2267 зараженных, - рассказали в комитете здравоохранения.

Также в Ленинградской области за сутки число заболевших новой инфекцией увеличилось на 41. На сегодня в регионе зафиксировано 537 случаев заражения.

Ситуация с распространением коронавируса не простая. Так, вспышка эпидемии произошла в Военно-медицинской академии, где у 55 курсантов подтвердился диагноз. Отмечается, что все парни чувствуют себя хорошо. Болезнь протекает в легкой форме.

Массовое заражение опасной инфекцией подтвердилось у 32 пациентов и 10 медработников в отделении патологии позвоночника и костной онкологии в НМИЦ имени Вредена. У многих вдобавок выявили пневмонию. Двух человек госпитализировали в стационар из-за тяжелой патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Грузовик сгорел на ЗСД у Богатырского проспекта в Санкт-Петербурге
Трое безработных ради алкоголя избили продавца магазина в Колпино
Суды назвали ТОП районов Петербурга по нарушениям режима самоизоляции
Станцию метро «Площадь Ленина» не признали объектом культурного наследия Санкт-Петербурга
Приемщик металла получил штраф в 15 тысяч за работу в карантин
Лечить Анастасию Заворотнюк решили новым американским лекарством
Ветеринары продезинфицировали почти 3 миллиона квадратных метров территории Ленинградской области
Из-за ДТП на Обуховской обороны в обе стороны встали трамваи
Школьница пропала, устав сидеть на самоизоляции в Санкт-Петербурге
Стало известно, в каких районах Ленобласти найдены новые больные коронавирусом
Хоронить умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге будут на двух кладбищах
Дерзкое ограбление салона сотовой связи в Кудрово попало на видео
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 22 апреля 2020 года: заболел еще 41 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 63 человека
Утром среды индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,8
Милонов призывает снизить в Петербурге коммунальные платежи и отменить налоги
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 3 человека
Борис Гребенщиков записал новую песню «Не Выходи За Дверь» про самоизоляцию