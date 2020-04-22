Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года: Почти 300 человек заболели

В России обновились данные о коронавирусе на утром 22 апреля. Статистика следующая: еще 5236 зараженных, 547 выздоровевших и 57 смертельных случаев. В Санкт-Петербурге диагноз коронавирус подтвердился еще у 294 человек.

- На утром 22 апреля стало известно о еще 294 заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в городе насчитывается 2267 зараженных, - рассказали в комитете здравоохранения.

Также в Ленинградской области за сутки число заболевших новой инфекцией увеличилось на 41. На сегодня в регионе зафиксировано 537 случаев заражения.

Ситуация с распространением коронавируса не простая. Так, вспышка эпидемии произошла в Военно-медицинской академии, где у 55 курсантов подтвердился диагноз. Отмечается, что все парни чувствуют себя хорошо. Болезнь протекает в легкой форме.

Массовое заражение опасной инфекцией подтвердилось у 32 пациентов и 10 медработников в отделении патологии позвоночника и костной онкологии в НМИЦ имени Вредена. У многих вдобавок выявили пневмонию. Двух человек госпитализировали в стационар из-за тяжелой патологии.