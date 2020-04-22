2300 планшетов, ноутбуков и компьютеров собрали в Ленобласти для детей на дистанционном обучении

22 Апр 2020 2020-04-22T16:51:22+03:00

Их получат школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также преподаватели

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Дистанционное образование, на которое пришлось перейти школьникам Ленинградской области, обернулся неожиданными трудностями для многодетных или малообеспеченных семей. У них просто не оказалось компьютеров, чтобы дети могли заниматься. После подсчетов оказалось, что всего нужно около 3,5 тысяч устройств. И с помощью благотворителей большая часть из них уже собрана.

- Более 2300 планшетов, ноутбуков и компьютеров собрали за две недели акции #помогиучиться в Ленобласти, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Около 1300 электронных приборов уже достались школьникам из малоимущих и многодетных семей в разных районах Ленобласти. Не забыты и учителя, у многих из которых также есть свои дети, поэтому гаджетов на всех не хватает. Преподаватели тоже получили планшеты или компьютеры в подарок.

А купили необходимое для учебы оборудование крупные предприятия региона, а также простые жители и предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU