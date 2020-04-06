2020-04-06T19:40:52+03:00
Общество

У 3,5 тысяч школьников из Ленобласти нет гаджетов для дистанционного обучения

Власти просят неравнодушных жителей региона пожертвовать лишним гаджетом для детей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Ленобласти просят помочь школьникам, у которых нет гаджетов для дистанционного обучения в период самоизоляции.Власти Ленобласти просят помочь школьникам, у которых нет гаджетов для дистанционного обучения в период самоизоляции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сразу у 3,5 тысяч школьников из Ленинградской области нет гаджетов, необходимых для дистанционного обучения с 6 апреля в период самоизоляции из-за коронавируса. Дело в том, что многие ребята живут в малообеспеченных семьях и не располагают интернетом, компьютером или даже планшетом. Для этого власти региона запустили благотворительную акцию под названием «Помоги учиться!», чтобы все неравнодушные жители региона смогли пожертвовать лишним гаджетом для детей.

- По данным комитета образования Ленобласти 3500 из 178000 школьников региона не имеют гаджетов для дистанционного обучения. В регионе объявлена акция «Помоги учиться!"» по сбору планшетов для ребят. Первыми откликнулись компании «Выборжец» и «Евроинвест», предоставив по 150 учебных планшетов. Прием гаджетов ведется комитетом цифрового развития, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В Петербурге ситуация также оставляет желать лучшего. Гаджетов нет у 12 тысяч школьников. «КП-Петербург» писала, что свободным планшетом можно поделиться, обратившись в комитет по образованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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