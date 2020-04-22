МЧС показало мини-вертолет, с которого призывают петербуржцев соблюдать карантин
Петербургское управление МЧС показало на видео работу радиоуправляемого вертолета, с которого накануне «разгоняли» гуляющих на пляже Ласковый в Солнечном. Кадры как из фантастического фильма тогда стали местные жители, а теперь съемками поделилось и само экстренное ведомство.
- На видео беспилотный летательный аппарат Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, - лаконично сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
На съемке показан не только полет собственно вертолета, но и бригады специалистов, которые его обслуживают и им управляют. Они располагаются в припаркованном неподалеку микроавтобусе.
Естественно, что такая техника используется не только для призыва к дисциплине, но для проведения поисковых операций и съемок мест ЧП сверху. Впрочем, на гуляющих по пляжу петербуржцев «голос с небес» произвел достаточное впечатление. Хоть по домам они так и е разошлись.
МЧС Петербурга показало мини-вертолет, с которого "разгоняли" гуляющих во время карантина.Видео: ГУ МЧС по СПб
ИСТОЧНИК KP.RU
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