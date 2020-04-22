2020-04-22T19:45:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Появились подробности массового заражения коронавирусом врачей Рощинской больницы

Всему виной пациент, который пришел в педиатрическое отделение, заразившись инфекцией
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Рощинской больнице Ленобласти 9 врачей заразились коронавирусом.В Рощинской больнице Ленобласти 9 врачей заразились коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Ленобласти подтвердили массовое заражение медработников из педиатрического отделения Рощинской больницы, которая находится в поселке Первомайское. О причинах заражения рассказала пресс-секретарь правительства Екатерина Путронен в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92,0 FM.

- Коронавирус выявлен у 9 сотрудников больницы 8 апреля. Заразился доктор педиатрического отделения от пациента и, к сожалению, после этого случаи заражения подтвердили еще у остальных человек, - сообщила Путронен.

Позже глава регионального Комздрава Сергей Вылегжанин рассказал, что первоначальные тесты медработников были отрицательными и только потом дали иной результат. Зараженного пациента, с которого все началось, перевели в стационар.

- Врачи получают специализированное лечение в стационаре или амбулаторно. Сейчас больница закрыта на карантин. За счет здоровых сотрудников была усилена неотложная помощь и амбулаторная служба. Рощинская больница в данный момент перепрофилируется для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, проводится кислород к имеющимся койкам, - отметил Сергей Вылегжанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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