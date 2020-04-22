2020-04-22T16:04:25+03:00
Происшествия

Восемь врачей заболели коронавирусом в Рощинской больнице Ленинградской области

Всего в поселке Первомайское зарегистрировано 23 случая заражения новой инфекцией
Лилия КОЗЛОВА
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В Рощинской больнице Ленобласти подтвердилась вспышка коронавирусаВ Рощинской больнице Ленобласти подтвердилась вспышка коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В среду, 22 апреля 2020 года, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Ленинградской области. Сообщается, что инфекцию обнаружили в Рощинской межрайонной больнице, расположенной в поселке Первомайское. Отмечается, что среди зараженных – медицинский персонал учреждения.

- Заболели восемь медиков в Рощинской больнице. Она в настоящее время перепрофилируется под прием пациентов с COVID-19, что было запланировано ранее, - пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в пресс-службе регионального правительства.

В больнице уже объявлен карантин и усилены меры для предотвращения распространения коронавируса.

На данный момент в зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусом. Всего в Ленинградской области инфицировано 537 человек.

Напомним, что массовое заражение опасной инфекцией подтвердилось у 32 пациентов и 10 медработников в отделении патологии позвоночника и костной онкологии в НМИЦ имени Вредена. У многих вдобавок выявили пневмонию. Также коронавирус подтвердился у сотрудников администрации Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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