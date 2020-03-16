Милана Тюльпанова призналась в страхе за ребенка: У петербурженки и «Холостяка» состоялся серьезный разговор

Третья неделя ныне самого обсуждаемого «Холостяка» прошла с накалом. Некоторые претендентки, на сердце известного стоматолога Антона Криворотова ходили по лезвия ножа их взаимоотношений. К концу серии из 12 девушек осталось только десять. Прошла эмоциональна эта неделя и для петербурженка Миланы Тюльпановой, и для самой чумовой участницы проекта Вики «Чумы». Одну из них холостяк наградил первой розой, а другую отправил на чёрном автомобиле домой.

Одна героиня получила первую розу, а вторая отправилась домой / Фото: vk.com/holostjak_tnt

НОВЫЕ ФАВОРИТКИ

На первое групповое свидание с холостяком отправились Вика Чума вечеринка, Виктория Маснюк, Алина Ларина и Настя Ковалева. «Принц» приехал за девушками на серферском микроавтобусе в стиле 70-х и отвез их на побережье океана, где они учились ловить волны.

- Все девочки такие точеные, а я модная, - пошутила «вечеринка», облачившись в гидрокостюм.

Она то особо и выделилась в испытании стихией. Девушка призналась, что раньше плавала только в бассейне и ни разу не заходила в море или океан. Несмотря на это, она смело бросилась в бушующую воду и быстро смогла поймать волны.

Чума вечеринка шутя готовится к свиданию с холостякомФото: принтскрин видео.

Однако день закончился не сладко для некоторых участниц. Холостяк решил разобраться с письмом, которое написали две участницы: Лиза Адаменко и Арина Макарова. От лица Антона они отправили послание одной из соперниц – Алише – что довело девушку до нервного срыва и она покинула проект. В итоге Арину холостяк посадил в автомобиль домой, а свою подругу, модель Лизу, как следует пожурил, заявив, что дает ей последний шанс. Такое особенное отношение к девушке, напрягло остальных участниц.

В этом же выпуске Антон позвал Дарью Хаитметову на «горячее» свидание в кровати. Многие участницы проекта занервничали и признали, что она может стать новой фавориткой Антона после Барбары.

Свидание тет-а-тет с новой фавориткой у холостяка прошло в постелиФото: принтскрин видео.

ЦЕРЕМОНИЯ РОЗ

Также Милана Тюльпанова поделилась с участницами своими переживаниями. Она высказала опасения, что у нее пытаются отнять ребенка, написав жалобу на то, что она на проводит время на проекте, а не дома с сыном. В связи с опытом громких скандалов при разводе с футболистом «Зенита» Александром Кержаковым, девушка пояснила, что тревожится, что ребенка могут украсть.

Во время церемонии роз, когда остался последний цветок, Криворотов позвал на личную беседу Милану Тюльпанову.

- Милана, я считаю, что ты сейчас должна быть рядом с сыном. Я слышал, что у тебя в семье сейчас непростая обстановка. И я твердо убежден, что семья — это самое главное, а мать должна быть с ребенком, — сказал Антон.

После Милана покинула проект и улетела к сыну. В своем Instaram она написала, что шоу было полезно тем, что позволило посмотреть на себя со стороны – «так намного отчетливее видны как плюсы, так и минусы».

Кстати, на церемонии роз первый цветок Антон подарил, возможно, новой фаворитке – Вике Чуме. Как будут развиваться их отношения, мы узнаем дальше.

milana_tulpanova Милана Тюльпанова объяснила, почему покинула проект "Холостяк"

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