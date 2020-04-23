Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 3 человека

23 Апр 2020 2020-04-23T10:56:13+03:00

Еще три человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге 23 апреля 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года

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За сутки в России было зафиксировано еще 42 летальных исхода в связи с новой инфекцией. Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило снова 3 человека. Сутками ранее в Северной столице тоже были подтверждены три смерти.

- На 23 апреля в Петербурге подтверждены еще три случая смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии в Северной столице зафиксированы 17 летальных исходов от заболевания, - рассказали в комитете здравоохранения.

На данный момент подробности о возрасте и причинах смерти пациентов не известны. Детали комитет уточнит позднее.

Напомним, что накануне комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила смерть от коронавируса 33-летнего мужчины. Это самый молодой пациент, умерший от инфекции в Петербурге. Отмечается, что хроническими заболеваниями он не страдал, но имел сердечно-сосудистую патологию.

ИСТОЧНИК KP.RU