Жители Ленобласти делятся фотографиями рассады, выращенной на самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T13:25:13+03:00

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В самоизоляции в Ленинградской области расцвели настоящие таланты садоводства. Местные жители в рамках конкурса #ЛениградскийСадовод делятся в социальной сети огромным количеством фотографий рассады, выращенной в период карантинного режима дома или на даче. Среди них множество цветов, помидоры и даже экзотический авокадо.

- Более 100 фотографий своей рассады, выращенной в период самоизоляции дома или на даче, уже разместили ленинградцы на участие в конкурсе, стартовавшем 20 апреля, - поделились организаторы.

Среди конкурсных работ есть экзотические фрукты, яркий ковер разнообразных цветов, удивительно прекрасный, нежный и по-настоящему весенний первоцвет клубники и выросшая в огороде черемша. Ленинградцы делятся первым урожаем и советами, как стильно представить свои огородные шедевры, к примеру «луковую семейку».

Конкурс проходит в социальных сетях «ВКонтакте», группе «Ленинградская область», и Instagram. Участвовать в нем могут все желающие. Необходимо разместить снимок своей рассады, выращенной на балконе, веранде, подоконнике или в теплице, вы также можете показать свои красивые грядки, необычные огороды или сады, обязательно отметив его хэштегом #ленинградскийсадовод. Важное условие — фото должно быть сделано в период проведения конкурса.

Фотографии будут оцениваться в 3-х номинациях: «Самый ухоженный» — для сада или огорода на личных участках, «Самый экзотический» и «Самый стильный». Полуфиналисты будут определены 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU